Мир

Деньги и поддержка в обмен на реформы: в НАТО рассказали об условиях сотрудничества с Украиной

Комиссия НАТО-Украина обсудила выполнение Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом. Заседание прошло в Брюсселе, во вторник, 18 декабря, на уровне послов. Об этом пишет DW.

От Украины в нем приняла участие еще и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цицнадзе.

Послы альянса заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Они не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе.

«Послы государств-членов НАТО подчеркнули, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным», — сказал DW чиновник НАТО на условиях анонимности. По его словам, послы призвали Россию освободить украинских моряков и «воздержаться от любой дальнейшей эскалации».

По словам Климпуш-Цинцадзе, сразу несколько стран НАТО объявили о внесении дополнительных средств в трастовые фонды для Украины. Так, Германия направит деньги в фонд реабилитации военнослужащих, наполнив его более чем до 100 процентов.

Норвегия предоставит 140 тысяч евро для программы профессионального развития, сказала Климпуш-Цинцадзе. В рамках программы готовят сотрудников разных министерств. Чехия направит более 200 тысяч евро в трастовый фонд по логистике. А дополнительный взнос Словакии доведет наполнение фонда по разминированию до 113 процентов. Как пояснила представитель Украины, наполнение фонда более чем на 100 процентов означает, что после реализации первой фазы проектов Украина сможет говорить о последующих этапах.

«Послы НАТО похвалили вице-премьер-министра Украины за прогресс в реформах и призвали Киев не останавливаться на этом пути. Они дали понять, что пока Украина продолжает реформы для борьбы с коррупцией и усиления демократии, страна может рассчитывать на продолжение сильной политической и практической поддержки НАТО», — подчеркнул собеседник DW в альянсе.

Климпуш-Цинцадзе в беседе с корреспондентом DW сообщила, что первое, чего в альянсе ждут от Украины — создание антикоррупционного суда. Сейчас проходит отбор судей. По ее словам, результаты отбора следует ожидать в феврале, а запуска суда — весной. «Антикоррупционные меры находятся под прицельным вниманием наших партнеров, — заявила она. — От Украины ожидают, что, несмотря на проведение выборов, процесс реформ не будет откладываться».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие 5 лет.

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