Исследователи назвали самую древнюю профессию в истории человечества

Мир

Ученый из Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх собрал комментарии от исследователей в разных отраслях и выяснил, какая профессия является древнейшей в мире. Это, как утверждает исследователь в статье на официальном сайте университета, — шаманы.

Люди этой профессии были и среди племен охотников в тропических джунглях, и среди кочевых народов Север, пишет издание «Сегодня».

Ученый также описал, что обычно понимают в научном мире под шаманизмом и шаманами. По его мнению, это люди, которые могут приводить другого человека в транс — предельное необычное состояние. Шаманы делают это для того, чтобы предоставить любые услуги обществу — предсказать будущее или погоду, исцелить человека или же благословить ее на охоту.

Однако, прежде чем стать полноправным шаманом, человек должен был пройти обряд инициации, который включал в себя ряд сложных процедур. Этот этап проводил своеобразную границу между «посвященным» и другими представителями племени, а также утверждал право шамана на «магическую» деятельность.

По словам Сингха, именно инициация отличает шаманизм от других занятий, которые были доступны всем. Так, среди жителей племени были люди, ответственные за изготовление каноэ или оружия, однако другие также могли создавать эти предметы.

Шаманам, считает ученый, соплеменники всегда доверяли и не ставили под сомнение их способности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад мексиканские индейцы, считающиеся потомками племени майя, отменили приближающийся конец света. В Мексике состоялся всемирный съезд шаманов, на котором индейские жрецы сообщили, что составляют продолжение календаря майя. Об рассказал известный бурятский шаман Валентин Хагдаев, лично присутствовавший на съезде.

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