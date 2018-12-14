19 декабря 2018

Я уже как-то рассказывал о том, что фарфоровых работ, посвящённых футболу, существует не так уж много. Несколько очень крупных композиций, представляющих большую коллекционную ценность, я в нашей ежедневной рубрике представлял вашему вниманию раньше. А сегодня решил показать фигурку, которая наверняка знакома многим собирателям советского фарфора. Она кажется простой и незатейливой, на первый взгляд. Но на самом деле в этой работе мастерам Барановского фарфорового завода удалось передать присущую украинскому фарфору теплоту и душевную наивность.

А появление этой фигурки именно сегодня отнюдь не случайно. Дело в том, что ровно 35 лет назад в спортивном мире произошло событие, названное вскоре ''кражей века''. Поздним вечером 19 декабря 1983 года в самом центре Рио-де-Жанейро было совершено громкое преступление. Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка крылатой древнегреческой богини Ники. Официально эта статуэтка называлась Кубком Жюля Риме. Она носила имя человека, который в 1929 году стал инициатором проведения всемирного футбольного турнира, а в 1921—1954 годах возглавлял ФИФА. Этот кубок высотой в 35 см и весом в 3,8 кг был выполнен по эскизу французского скульптора Абеля Лафлёра и был изготовлен из покрытого золотом серебра 925-й пробы с основанием из лазурита. Кубок представлял собой восьмиугольную вазу, поддерживаемую крылатой фигурой древнегреческой богини победы Ники.

В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира в третий раз, что позволило ей забрать почётный трофей себе в вечное пользование. Беда случилась после того, как статуэтка была выставлена в штаб-квартире футбольной конфедерации на всеобщее обозрение. Кубок похитители вытащили из специально изготовленного стального шкафа, в котором лицевая часть состояла из пуленепробиваемого стекла.

Кстати, это было уже не первое похищение знаменитого трофея. 20 марта 1966 года, за четыре месяца до начала чемпионата мира по футболу в Англии, во время демонстрации кубка в известном лондонском выставочном зале статуэтка таинственным образом исчезла. Правда, спустя семь дней собака по кличке Пиклз нашла кубок, завёрнутый в газету, под скамейкой в пригородном парке на юге Лондона. Тогда решено было сделать точную копию ценного трофея. На всякий случай. Но потом эта копия была продана на аукционе за 254 тысячи фунтов стерлингов.

Кражу Кубка Жюля Риме бразильцы восприняли как национальный позор и настоящую трагедию. Кстати, об этом и об истории поисков похищенной статуэтки мне не раз рассказывали во время поездки в Рио-де-Жанейро. К расследованию были привлечены лучшие сыщики. Чтобы выйти на след преступников, понадобилось долгих четыре года. В составе шайки похитителей оказался бывший банкир, успевший к тому превратить изящную статуэтку в слитки.

Пришедший на смену старому кубку новый приз на чемпионате мира 1974 года был вручен капитану сборной Германии Францу Беккенбауэру. Новый кубок, изображающий две человеческие фигуры, которые поддерживают на поднятых руках земной шар, был изготовлен уже из чистого золота и весил больше 6 килограммов. ФИФА установил строгие правила относительно того, кто имеет право даже дотрагиваться до официального кубка. Это могут делать только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших чемпионат мира по футболу. В 2018 году правом владения кубка на ближайшие четыре года завладела сборная Франции.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.