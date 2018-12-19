27.46 31.32 35.07
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Популярная певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве (видео)

8:48 19 декабря 2018   2931
Анка Поп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Известная канадско-румынская певица Анка Поп погибла, когда ее машина рухнула в реку Дунай на юго-западе Румынии. Обстоятельства гибели 34-летней звезды расследует полиция. Предполагают, что произошел несчастный случай. О пропаже певицы заявила ее сестра, когда Анка не приехала на семейный ужин. Тело молодой женщины достали со дна водолазы.

Как сообщает New York Daily, Анка выпустила свой дебютный альбом в 2012 году при сотрудничестве со знаменитым сербским композитором Гораном Бреговичем — автором музыки ко многим фильмам Эмира Кустурицы. Двумя годами спустя ее видео к песне Free Love стало суперхитом интернета. Музыка Поп была своеобразном сплавом балканской и поп-музыки. Она была очень популярная в Японии. Анка принимала участие в записи альбома Горана Бреговича «Champagne for Gypsies».

Анка Поп родилась в небольшом румынском городе. Когда ей было три года, ее семья сбежала из страны с коммунистическим режимом на надувном плоту, который они спустили в Дунай. «Моя мама не умела плавать, и мои родители рискнули всем, когда решились бежать посреди ночи по замерзающей реке. Нас могли застрелить в любой момент. К счастью, этого не случилось», — писала она в Facebook. Семейство благополучно достигло Югославии, откуда через несколько месяцев перебралось в Канаду, назвавшись политическими беженцами. Родители Анки позже вернулись на родину в Румынию, а девушка, начавшая музыкальную карьеру, осталась жить с бабушкой и дедушкой в Ванкувере.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший бойфренд-рэпер Арианы Гранде умер от передозировки в 26 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Киев
-7

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 759 мм

Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины