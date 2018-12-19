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Популярная певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве (видео)
Известная канадско-румынская певица Анка Поп погибла, когда ее машина рухнула в реку Дунай на юго-западе Румынии. Обстоятельства гибели 34-летней звезды расследует полиция. Предполагают, что произошел несчастный случай. О пропаже певицы заявила ее сестра, когда Анка не приехала на семейный ужин. Тело молодой женщины достали со дна водолазы.
Как сообщает New York Daily, Анка выпустила свой дебютный альбом в 2012 году при сотрудничестве со знаменитым сербским композитором Гораном Бреговичем — автором музыки ко многим фильмам Эмира Кустурицы. Двумя годами спустя ее видео к песне Free Love стало суперхитом интернета. Музыка Поп была своеобразном сплавом балканской и поп-музыки. Она была очень популярная в Японии. Анка принимала участие в записи альбома Горана Бреговича «Champagne for Gypsies».
Анка Поп родилась в небольшом румынском городе. Когда ей было три года, ее семья сбежала из страны с коммунистическим режимом на надувном плоту, который они спустили в Дунай. «Моя мама не умела плавать, и мои родители рискнули всем, когда решились бежать посреди ночи по замерзающей реке. Нас могли застрелить в любой момент. К счастью, этого не случилось», — писала она в Facebook. Семейство благополучно достигло Югославии, откуда через несколько месяцев перебралось в Канаду, назвавшись политическими беженцами. Родители Анки позже вернулись на родину в Румынию, а девушка, начавшая музыкальную карьеру, осталась жить с бабушкой и дедушкой в Ванкувере.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!