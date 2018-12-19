Украина

Встречали на коленях: в Херсон привезли гроб с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ (видео)

В Херсоне прощались с погибшим на Донбассе бойцом Нацгвардии Денисом Лошкаревым с позывным «Мол». 39-летний боец батальона «Донбасс» погиб под Мариуполем от пули вражеского снайпера.

Лошкарев был активным участником Революции достоинства, возглавлял Херсонскую самооборону, в 2014 году с началом российской агрессии присоединился к батальону «Донбасс» и участвовал в операциях в качестве снайпера. Позднее младший лейтенант Лошкарев возглавил снайперский взвод батальона.

В родном для воина Херсоне колонну с гробом встречали на въезде в город, на Антоновском мосту. На прощание пришли около 60 человек. Траурный кортеж горожане встречали, опустившись на колени. Отпевание бойца состоялось в Свято-Покровском храме Херсона.



Напомним, в свое время Лошкарев приложил немало усилий для того, чтобы обеспечить боеспособность снайперов батальона «Донбасс». Знавший бойца рассказывают, что он закупал в том числе и за личные средства все необходимое для подразделения.

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