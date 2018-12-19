- 10:37 НАБУ пришло с обыском к друзьям скандального депутата-радикала
- 10:28 Еще больше новых дорог, реконструированных школ и лучших садиков, — Голик
- 10:20 Джошуа предлагает фантастические условия за бой с Уайлдером
- 10:20 Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит, — астролог Влад Росс
- 10:19 Судья отвел бывшему советнику Трампа еще три месяца на предоставление ценной информации Мюллеру
- 10:18 По стопам королей: Дональд и Мелания Трамп опубликовали свои рождественские портреты
- 10:10 Так получилось: полиция случайно спасла похищенного мужчину
- 10:09 Бывший митрополит УПЦ МП рассказал об угрозах из России
- 10:03 Экс-динамовец Вида открывает в своем родном городке ферму
- 9:45 Продававшие пирожки с человечиной муж-людоед, его жена и любовница получили 211 лет тюрьмы на троих
Встречали на коленях: в Херсон привезли гроб с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ (видео)
В Херсоне прощались с погибшим на Донбассе бойцом Нацгвардии Денисом Лошкаревым с позывным «Мол». 39-летний боец батальона «Донбасс» погиб под Мариуполем от пули вражеского снайпера.
Лошкарев был активным участником Революции достоинства, возглавлял Херсонскую самооборону, в 2014 году с началом российской агрессии присоединился к батальону «Донбасс» и участвовал в операциях в качестве снайпера. Позднее младший лейтенант Лошкарев возглавил снайперский взвод батальона.
В родном для воина Херсоне колонну с гробом встречали на въезде в город, на Антоновском мосту. На прощание пришли около 60 человек. Траурный кортеж горожане встречали, опустившись на колени. Отпевание бойца состоялось в Свято-Покровском храме Херсона.
Напомним, в свое время Лошкарев приложил немало усилий для того, чтобы обеспечить боеспособность снайперов батальона «Донбасс». Знавший бойца рассказывают, что он закупал в том числе и за личные средства все необходимое для подразделения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ветер: 2 м/с В
Давление: 759 мм
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».