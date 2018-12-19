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Украина

Решили обратно в Украину: в сети показали интересный сигнал из оккупированного Донбасса

9:17 19 декабря 2018   1419
Туалетная бумага из «ЛНР»
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали продукцию, производимую в оккупированных районах Луганской области — туалетную бумагу «Луганскую нежную». Любопытен тот факт, что цифры штрих-кода — 48 — свидетельствуют о том, что продукция изготовлена в Украине, хоть рядом и указано название псевдореспублики. В исходных данных также указано: «Украина, Луганская область».

Фотофакт на своей страничке в социальных сетях выложил бывший редактор газеты «Молодогвардеец» луганчанин Александр Белокобыльский. «Сделано в „ЛНР“. Украина. Луганская область», — так прокомментировал автор публикации размещенное фото.

Интернет-пользователи, комментирующие данный пост, иронизировали по поводу «Луганской нежной»:

И вашим, и нашим.
Так «ЛНР» это уже область Украины? И код 48. Шикарно.
Решили снова в Украину?
Нежный вкус Владимир Владимирыча.
Нежная и удивительная.
Жду обёртку колбасы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне не торопятся забирать тело умершего в Дрогобычской колонии Валерия Иванова, воевавшего в рядах луганских боевиков, которого суд приговорил к 12 годам заключения.

Также сообщалось, что историк Юрий Фельштинский считает захваченные Россией территории Донбасса плацдармом для захвата новых территорий.

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