- 10:37 НАБУ пришло с обыском к друзьям скандального депутата-радикала
- 10:28 Еще больше новых дорог, реконструированных школ и лучших садиков, — Голик
- 10:20 Джошуа предлагает фантастические условия за бой с Уайлдером
- 10:20 Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит, — астролог Влад Росс
- 10:19 Судья отвел бывшему советнику Трампа еще три месяца на предоставление ценной информации Мюллеру
- 10:18 По стопам королей: Дональд и Мелания Трамп опубликовали свои рождественские портреты
- 10:10 Так получилось: полиция случайно спасла похищенного мужчину
- 10:09 Бывший митрополит УПЦ МП рассказал об угрозах из России
- 10:03 Экс-динамовец Вида открывает в своем родном городке ферму
- 9:45 Продававшие пирожки с человечиной муж-людоед, его жена и любовница получили 211 лет тюрьмы на троих
Решили обратно в Украину: в сети показали интересный сигнал из оккупированного Донбасса
В сети показали продукцию, производимую в оккупированных районах Луганской области — туалетную бумагу «Луганскую нежную». Любопытен тот факт, что цифры штрих-кода — 48 — свидетельствуют о том, что продукция изготовлена в Украине, хоть рядом и указано название псевдореспублики. В исходных данных также указано: «Украина, Луганская область».
Фотофакт на своей страничке в социальных сетях выложил бывший редактор газеты «Молодогвардеец» луганчанин Александр Белокобыльский. «Сделано в „ЛНР“. Украина. Луганская область», — так прокомментировал автор публикации размещенное фото.
Интернет-пользователи, комментирующие данный пост, иронизировали по поводу «Луганской нежной»:
И вашим, и нашим.
Так «ЛНР» это уже область Украины? И код 48. Шикарно.
Решили снова в Украину?
Нежный вкус Владимир Владимирыча.
Нежная и удивительная.
Жду обёртку колбасы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне не торопятся забирать тело умершего в Дрогобычской колонии Валерия Иванова, воевавшего в рядах луганских боевиков, которого суд приговорил к 12 годам заключения.
Также сообщалось, что историк Юрий Фельштинский считает захваченные Россией территории Донбасса плацдармом для захвата новых территорий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ветер: 2 м/с В
Давление: 759 мм
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.