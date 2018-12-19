Мир

Суд в Бразилии приговорил к длительным тюремным срокам трио каннибалов — бывшего профессора университета Хорхе Бельтрао Негромонте да Сильвейра, его жену Изабель Пирес и любовницу Бруну Кристину Оливейру.

Троица, проживающая в городе Гараньюнс, заманивала в дом женщин, якобы предлагая им работу няни или же под предлогом бесед на религиозные темы. Затем они убивали их, а мясо жертв ели сами и делали из него начинку для пирожков, которые продавали на улицах, сбывали в бары и столовые, а также раздавали соседям бесплатно. Как пишет Daily Mail, даже начальник местной полиции к своему ужасу выяснил, что не раз ел человечину, так как был «фанатом» пирожков, которые продавало жуткое семейство.

«Человечина, как по мне, не отличается о говядины. Тот же вкус и консистенция. Она не вкуснее говядины, но и не хуже», — рассказал да Сильвейра

Были убиты по меньшей мере три женщины — в возрасте 17, 20 и 31 года. Одну из них Хорхе разделал на мясо на глазах у ее полуторагодовалой дочери. А затем накормил девочку плотью ее убитой матери. Ребенка Хорхе и его подельницы забрали себе и воспитывали, как своего собственного.

Бразилец и его сообщницы утверждают, что убийство людей было «очищающим мир ритуалом». На одном из допросов Хорхе также заявил, что его заставляла это делать Бруна, которая сказала ему, что она ведьма. И что они с Изабель просто подчинялись ее приказам. Однако, полицейские нашли пугающую книгу, которую самолично писал профессор. В ней он говорил, что слышит голоса и одержим желанием убивать женщин.

Следствие по делу каннибалов, арестованных в 2012 году, длилось более шести лет. Как пишет New York Post, за убийство двух женщин Хорхе приговорили к тюремному заключению сроком на 71 год, Бруну — к 71 году и десяти месяцам, Изабель — к 68 годам тюрьмы.

В 2014 году троица убийц была признана виновной в убийстве еще одной девушки. Сильвейра тогда получил 23 года тюрьмы, а его женщины — по 20.

Хорхе с любовницей Бруной

Трио людоедов на суде

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в России 12-летняя девочка и ее взрослый любовник убили и частично съели мужчину.

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