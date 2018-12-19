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Происшествия

Так получилось: полиция случайно спасла похищенного мужчину (фото, видео)

10:10 19 декабря 2018   331
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом на трассе Киев-Харьков вмешательство полиции спасло жизнь человеку. В микроавтобусе, который полицейские остановили для проверки документов, обнаружился мужчина, которого похитили в Сумах.

Микроавтобус «Фольксваген» был остановлен на КПП «Березань» Киевской области. Услышав крики из салона, полиция решила тщательно обыскать машину. В салоне сидели трое мужчин, причем один из них — с телесными повреждениями. Выяснилось, что это житель Сум, которого похитили, избили и увезли в другую область, требуя выплаты долга.

авто

ак

Кроме похитителей и их жертвы, в машине обнаружилось короткоствольное и автоматическое оружие, боеприпасы, крупная сумма денег, множество служебных удостоверений. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве обратили внимание на серию странных похищений людей возле станций метро. В ряде случаев жертвам удалось избежать похищения, поскольку вмешались прохожие. Иногда похищения людей оказываются инсценировками или розыгрышами, и тогда полиции приходится проводить профилактические беседы с «шутниками».

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