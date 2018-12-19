Джошуа предлагает фантастические условия за бой с Уайлдером

Спорт

Обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) в очередной раз высказал желание провести следующий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) и заманивает соперника «длинным рублем».

«У нас было много времени на раздумья. Я дрался в сентябре, поединок Уайлдера против Фьюри состоялся в декабре. Я спросил у Хирна, могут ли они связаться с его командой, только не вовлекая в это самого Деонтея. Это было необходимо, чтобы мы понимали наши планы на будущее. Понимаете, когда вы бронируете такую большую арену, как „Уэмбли“, вы не можете договориться за восемь-девять недель до боя — вам необходимо договариваться за несколько месяцев. Мы уже забронировали место, забронировали дату, теперь нам необходимо приступать к обсуждению всех мелочей. Мы готовы предложить больше Уайлдеру, ведь это именно тот поединок, который нам хочется провести. Возможно, мы даже удвоим нашу изначальную сумму», — приводит слова британского чемпиона Вoxingnewsandviews.com.

Добавлю, что следующий свой бой Джошуа проведет 13 апреля, на который и агитирует Уайлдера. Примечательно, что реванша с Деонтеем хочет также Фьюри, и одной из возможных дат для этого поединка была как раз 13 апреля. Реакция стороны американского боксера пока неизвестна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа назвал своего следующего соперника.

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