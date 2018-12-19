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«Манчестер Юнайтед» назвал преемника Моуриньо
Английский «Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление по поводу изменений на тренерском мостике клуба. После увольнения Жозе Моуриньо, за которое португалец получит солидную неустойку, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Оле Гуннар Сульшер.
«Манчестер Юнайтед» в моем сердце. Очень приятно вновь вернуться в клуб в такой роли. Жду с нетерпением, когда смогу поработать со столь одаренным набором футболистов и высококачественных специалистов", — приводит слова Сульшера пресс-служба «МЮ».
Норвежский специалист хорошо знаком болельщикам «красных дьяволов», ведь он защищал цвета клуба на протяжении 11 лет, с 1996-го по 2007-й, проведя за это время 235 матчей и забив 91 мяч. Самый памятный из них — в ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов-1998/1999, который принес «манкунианцам» желанный трофей.
После завершения игровой карьеры Сульшер с 2008-го по 2011-й работал с резервной командой «Манчестер Юнайтед», а последние три года возглавлял на родине «Мольде», с которым дважды стал серебряным призером чемпионата Норвегии.
Контракт Оле Гуннара с «красными дьяволами» рассчитан до завершения сезона-2018/2019. На данный момент «МЮ» находится на шестом месте в чемпионате Англии, отставая на целых 19 очков от лидера, земляков из «Сити», а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с французским ПСЖ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обнародовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
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