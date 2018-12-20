Табу в нарядах для новогодней корпоративной вечеринки: советы фэшн-эксперта

Стиль жизни

Для многих новогодний корпоратив — праздник не менее долгожданный, чем Новый год. И готовиться к нему лучше не в последнюю минуту, а уже сейчас. Во-первых, нужно продумать наряд, во-вторых, пройтись по магазинам, чтобы купить все необходимое для воплощения идеи, ну и, наконец, реализовать замысел.

О том, как одеться на новогоднюю вечеринку, «ФАКТАМ» рассказала фэшн-эксперт Ирина Бейли.

— 2019-й — год Желтой Земляной Свиньи, — говорит Ирина Бейли.— Судя по всему, той самой хрюшки, которая находит трюфели — один из самых дорогих деликатесов в мире. Так что на всякий случай надо ее ублажить, чтобы она принесла нам побольше всего хорошего в наступающем новом году.

Фавориты новогодней вечеринки — желтый, коричневый и зеленый цвета. Однако коричневый может выглядеть довольно мрачно, если его не дополнить, например, желтым или лазурным. Эти сочетания добавят вашему образу свежести! Там, где желтый, уместен и золотой! В праздничном наряде можете смело использовать пайетки, парчу, бисер и объемные золотистые аксессуары.

*Ирина Бейли: «Выбор наряда определяется местом проведения вечеринки»

— А серебро хрюшке понравится?

— Думаю, да, оно ведь тоже блестит, но предпочтительней все же золото. Также хрюшке придется по душе, если вы украсите свой наряд принтом с ее изображением или, скажем, пятачком. Стиль наряда определяется местом проведения вечеринки. Длинное вечернее платье, каким бы красивым оно ни было, может казаться неуместным в загородном шале, а слишком демократичный вид будет выглядеть блекло в шикарном ресторане.

— Какие фэшн-тренды преподнесет нам 2019 год?

— В тренде — аутентичность. Это значит, что нарядные вышиванки — прекрасный выбор для встречи Нового года. Волосы можно украсить веночком, в котором ленты заменит «дождик».

Еще один тренд — так называемый креативный манифест. Страх человека перед роботизацией диктует моду на хендмейд. Творчество и чувство юмора — это то, что отличает нас от машин. Не бойтесь иронизировать в своем новогоднем образе! Напишите на белой футболке блестящими яркими красками новогодние пожелания или цели, которых вы собираетесь достичь в 2019 году! Используйте свой творческий потенциал по полной. Именно это и сделает вас самой стильной на новогоднем праздновании.

— Существуют ли табу в нарядах для корпоративной вечеринки?

— Не стоит надевать радикальное мини — например, платье-пояс. Не лучший вариант — слишком глубокое декольте. Чаще всего на корпоративах идет фото- и видеосъемка, поэтому если не хотите потом вылавливать фотографа и умолять его удалить некоторые снимки, подберите себе более «безопасный» наряд. Например, если вам хочется продемонстрировать свои стройные ноги — наденьте облегающие брюки-легинсы и яркую нарядную тунику, декорированную бисером или пайетками.

Можно выбрать также элегантный брючный костюм яркого цвета. Скажем, желтый или красный. Дополните его золотистой или зеленой блузой. Если вечеринка намечена в офисе в будний день, захватите с собой яркие аксессуары, они создадут праздничное настроение. А если в ресторане, продумайте прежде всего то, как вы будете добираться на вечеринку. Если на такси, тогда можно сразу надевать туфли. Если же общественным транспортом, обувь придется взять с собой.

— А можно ли быть в ресторане в сапогах?

— Да, если в них вам комфортно. Желательно, чтобы это были не угги, а модельные сапоги, которые сочетались бы с платьем. Если оно легкое и открытое, сверху наденьте теплый пуховик или шубу. В короткой парке или полупальто вам будет холодно. Чтобы не замерзнуть, возьмите с собой шаль, которую всегда можно накинуть на плечи.

— Что еще стоит взять с собой?

— Если вы в тонких колготах, возьмите с собой запасные, ведь случайная стрелка может испортить настроение. Их можно даже поместить в свернутом виде в клатч или в маленькую сумочку на длинном ремешке.

— А в каком наряде лучше встречать Новый год дома?

— Кажется, здесь уж можно дать волю фантазии. Однако предложу несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя не только празднично, но и комфортно. Если у вас есть животные, бархатные вещи отложите до лучших времен, иначе шерсть и зацепки подпортят праздничный образ. Длинные платья и шлейфы также нежелательны, поскольку могут создавать препятствия в перемещении по квартире. К тому же ваше шикарное вечернее платье будет видно только до пояса, ведь зачастую домашние вечеринки проходят за столом.

Отдайте предпочтение платью до колена — возможно, с пышной юбкой, или наденьте комбинезон. Щедро используйте аксессуары — головные уборы, объемные браслеты и ожерелья.

— Есть немало любителей встречать Новый год на городской площади у елки. А им что посоветуете?

— В данном случае основной акцент можно сделать на головном уборе. Например, декорируйте множеством брошей шапку. Или наденьте парик яркого цвета. Прекрасный вариант и карнавальная маска. Встречая праздник на природе, самое главное — одеться по погоде. На ногах должна быть теплая обувь, на шее — шарф, на руках — перчатки или рукавички. Ведь если замерзнете, пребывание на улице будет вам не в радость.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в новом 2019 году?

— Используйте свой творческий потенциал по полной, и это сделает вас самыми стильными на праздновании. А женщины будут неотразимы в кругу родных, друзей и коллег. Все захотят пообщаться с вами, узнать подробности того, как создавался наряд. А хорошее настроение — залог успеха и счастья.

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Фото из альбома Ирины Бейли

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