После резкого подорожания доллар начал дешеветь: названа причина

Деньги

Минувшая неделя была благоприятна для гривни: если в пятницу, 14 декабря, курс доллара на отечественном валютном рынке вырос до 28,12 грн, то уже с понедельника, 17 декабря, снова опустился ниже психологической отметки в 28 грн. На 19 декабря Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,85 грн. Таким образом, за неделю (с 11 декабря) гривня подешевела на 14 коп.

— По отношению к гривне доллар за неделю подорожал на 0,2—0,5 процента на всех сегментах валютного рынка, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс вырос с 27,78 грн до 27,89 грн (плюс 0,4 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», повысились с 27,700—27,725 грн до 27,820—27,850 грн (плюс 0,4—0,5 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках поднялись с 27,73—27,98 грн до 27,80—28,03 грн (плюс 0,2 процента). При этом соотношение между средней покупкой и средней продажей сократилось с 0,9 процента до 0,8 процента, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке наличной валюты. Стоит обратить внимание, что на текущей неделе доллар стал дешеветь благодаря активной продаже валюты экспортерами на межбанке.

В обменных пунктах и кассах банков 19 декабря средний курс доллара на продаже людям находится в пределах 28,03—28,10 грн. Самый дешевый доллар населению традиционно предлагают обменные пункты (27,76 грн), самый дорогой ­— банки (28,15 грн). При этом выкуп валюты у людей проходит по курсу 27,76—28,3 грн.

Курс евро на 19 декабря Нацбанк определил на уровне 31,68 грн. За неделю (с 12 декабря) евро подорожал на 15 копеек. Финансисты считают, что европейская валюта снова растет в цене под влиянием спроса на нее на ведущих мировых биржах. В обменных пунктах за прошедшую неделю цены на евро приподнялись на 5—7 копеек: покупка — по 31,3—31,34 грн, продажа — по 32,69—32,77 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гражданам Украины разрешат без ограничений выводить валюту на карточные счета за границей. Кроме того, НБУ существенно увеличит максимально допустимую сумму для пересылки валюты по почте: с нынешних 300 евро до 10 тысяч евро.

Также стало известно, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине 750 млн долларов финансовых гарантий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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