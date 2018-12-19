Лобода показала страстный поцелуй с неизвестным мужчиной (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица LOBODA, которая выступает в России и получает там награды, анонсировала выход клипа на новую песню INSTADRAMA. Светлана Лобода опубликовала тизер будущего видео, чем взбудоражила сеть. На видео она страстно целуется с неизвестным мужчиной.

Также в ролике певица появляется в нескольких образах, демонстрируя длинное золотое платье. В одном из кадров она превращается в жгучую брюнетку.

Режиссёром работы уже в который раза стала продюсер Нателла Крапивина. Кто этот загадочный мужчина в клипе, Лобода не признается.

Поклонники в комментариях придумывают свои версии. Одни советуют Светлане не мотать нервы солисту группы «Рамштайн» Тиллю Линдеманну, с которой певице приписывают роман. Другие считают, что таким образом Лобода мстит ему за связь со стилисткой из Германии.

Полную версию видео INSTADRAMA LOBODA обещает показать в середине января.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новом клипе группы The Hardkiss «Коханці».

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