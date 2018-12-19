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Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января
В начале этой недели погода в очередной раз резко изменилась: снегопады, которые вызвали настоящий коллапс на дорогах страны, наконец-то прекратились. Между тем киевлян напугали погодным апокалипсисом, о котором говорилось в факсограмме, разосланной главам райадминистраций столицы. Фото факсограммы появилось в интернете.
Правда, Киевская горгосадминистрация вскоре сообщила, что этот документ не является официальным прогнозом, а предназначен для проведения учений структурных подразделений. Но расслабляться, судя по всему, не стоит: по словам синоптиков, очередной циклон принесет в Украину мокрый снег, переходящий в дождь.
Какой же будет погода в последние дни декабря и чего ожидать в новогодние праздники? С этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к синоптикам.
— Неустойчивый характер погоды, которая ожидается в ближайшее время, обусловлен скандинавским циклоном, движущимся на восток, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко. — Холодные воздушные массы сменятся на теплые. Поэтому в ближайшие дни в Украине прогнозируются небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, а на юге — преимущественно с дождем.
На большей части страны будет не слишком холодно. Температура воздуха может колебаться от небольшого плюса до минуса: ночью от плюс 2 градусов до минус 4, местами — до минус 6, на севере Левобережья — до минус 9. Днем температура воздуха ожидается пределах от минус 3 до плюс 3 градусов, на юге — немного теплее. После 26 декабря в Украине незначительно похолодает.
— За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до минус 3−7 градусов, выпадет снег, — дает «ФАКТАМ» свой прогноз народный синоптик Леонид Горбань. — Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть.
С 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров опустятся до минус 15−25 градусов. Резкое похолодание будет сопровождаться снегом. Продержится такая погода аж до начала марта. При этом в феврале временами возможны морозы до минус 30.
Ранее другой народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что морозы, которые придут в Украину в начале третьей декады декабря, надолго не задержатся. «Морозы уже через несколько дней сменятся небольшим потеплением, которое продержится практически до Нового года», — отметил он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по прогнозам синоптиков, нынешняя зима будет богата на температурные рекорды.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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