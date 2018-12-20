Спорт

Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира

В четверг, 20 декабря, в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка, в которой примут участие четыре украинских спортсмена.

На старт выйдут Артем Прима, занимающий наивысшее — 19-е — место среди наших соотечественников в общем зачете Кубка мира после двух проведенных этапов в Поклюке и Хохфильцене, а также Сергей Семенов (35-е, на фото), Дмитрий Пидручный (50-е) и Артем Тищенко (60-е).

Видеотрансляция мужского спринта в Нове-Место (начало — в 18:30)

В субботу, 22 декабря, на сайте «ФАКТОВ» будут доступны видеотрансляции женской и мужской гонок преследования (начало — в 16:00 и 18:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн мужской спринт этапа Кубка мира в Нове-Место.

фото biathlon.com.ua

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