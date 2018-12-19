Стало известно о громкой отставке в НАБУ

Политика

Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский заявил, что подал в отставку. Соответствующее заявление на имя президента он направил еще в ноябре 2018 года. Об этом он написал в Facebook.

«15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей», — говорится в опубликованном сообщении.

Свое решение он объяснил невозможностью полноценной работы в связи с отсутствием необходимой законодательной базы.

Как сообщали «ФАКТЫ», Жебривский был назначен одним из трех независимых аудиторов НАБУ 16 июня 2018 года. До этого он возглавлял военно-гражданскую администрацию Донецкой области.

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