27.85 31.68
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Стало известно о громкой отставке в НАБУ

15:44 19 декабря 2018   599
Павел Жебривский
Инф. «ФАКТОВ»

Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский заявил, что подал в отставку. Соответствующее заявление на имя президента он направил еще в ноябре 2018 года. Об этом он написал в Facebook.

«15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей», — говорится в опубликованном сообщении.

Свое решение он объяснил невозможностью полноценной работы в связи с отсутствием необходимой законодательной базы.

Как сообщали «ФАКТЫ», Жебривский был назначен одним из трех независимых аудиторов НАБУ 16 июня 2018 года. До этого он возглавлял военно-гражданскую администрацию Донецкой области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
-5

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины