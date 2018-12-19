Мир

Надо еще отпечаток языка брать: сеть насмешило новшество в российской армии (видео)

Российские военные тестируют систему выдачи пайков солдатам по отпечаткам пальцев. Видео показал ресурс Настоящее время. Система, разработанная одной из частных компаний за 600 млн рублей, призвана не допускать злоупотреблений как среди военных, так и среди работников армейского общепита.

За кадром журналистка рассказывает, что съемку проводили в одной из воинских частей Центрального военного округа. По ее словам, для участия солдат в программе у них снимали пальцы не только на руках, но и зачем-то на ногах.

Завершить тестирование системы планировалось до конца ноября.

Украинцы оставили под видео массу комментариев.

«Жлобство, не думают о гигиене — как насчет грязного пальца с дизентерией или кишечной палочкой — хорошее место для распространения», — возмутился Андрей Матвиенко.

«Коммунисты тоже по карточкам кормились, ура…», — эмоционально отреагировал Илья Штрок.

«Правильно, нечего объедать великую необъятную, а то Ротенберг (один из приближенных к Путину олигархов. Ред.) обеднеет — я бы еще и порции уменьшил на 1/3, все-равно их там нет, т. е. от них толку никакого», — отметил Евгений Прокопишин.

А Виталик Черных предлагает брать у российских военных еще и отпечаток языка.

«Кто знает, будет ли после Донбасса что прикладывать», — объяснил он свою инициативу.

Напомним, во Львовской колонии скончался российский военнослужащий, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, однако оссия не хочет забирать его тело.

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