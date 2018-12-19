Несчастный случай: выяснились обстоятельства смерти российского наемника в украинской тюрьме

Мир

Гражданин России Валерий Иванов, который отбывал наказание в Дрогобычской исправительной колонии № 40, умер в результате несчастного случая. Об этом сообщили на официальной странице украинского омбудсмена.

Напомним, Иванов был одним из героев спецпроекта журналистки Алены Луньковой «Ихтамнеты» о российских наемниках, которых осудили в Украине и которых наша страна готова обменять на своих граждан, незаконно удерживаемых в Российской Федерации.

«По информации Дрогобычской местной прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился о свалку, в результате чего наступила смерть», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство по статье «несчастный случай».

Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тело осужденного за терроризм россиянина Валерия Иванова, умершего в Дрогобычской исправительной колонии № 40, российское консульство во Львове длительное время не может переправить на родину , ссылаясь на неудачные поиски родственников.

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