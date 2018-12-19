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В Крыму произошло серьезное ДТП с военными (фото)
В среду, 19 декабря, в оккупированном Крыму произошло ДТП, в котором военный автомобиль «Урал» съехал с трассы и опрокинулся в кювет. По предварительной информации, ДТП произошло в результате гололёда.
Напомним, на днях из-за сложных погодных условий на трассе Львов — Тернополь, недалеко от города Винники, военный КрАЗ столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген T5».
Авария с российским военным автомобилем случилась на трассе «Симферополь — Армянск» во время движения колонны техники. Водитель одного из грузовых автомобилей «Урал» не справился с управлением.
Военный автомобиль оказался в кювете вверх колёсами. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники автоинспекции, МЧС и скорой медицинской помощи.
Данных о количестве пострадавших и степени полученных ими травм на данный момент нет.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия установят эксперты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале декабря в России вблизи Новороссийска произошло ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Lexus. Грузовик, выезжая на проезжую часть, практически полностью раздавил легковушку, которая буквально влетела к нему под колеса.
Также сообщалось, что в Омской области РФ на Транссибирской магистрали перевернулся военный состав.
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