27.85 31.68 35.31
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вопрос на засыпку: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

18:38 19 декабря 2018   7481
Зеленский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Владимир Зеленский, похоже, определился с решением об участии в будущей президентской гонке. Об этом можно судить по публикации в Facebook известного украинского педиатра Евгения Комаровского, который встретился с руководителем студии «Квартал 95» в Харькове.

«В конце концов, я не выдержал и спросил: «Вова, ну шо, ты «да»? Или «нет»? Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…» — написал Евгений Комаровский.

Пользователи соцсети, комментируя пост, призывают Зеленского идти в президенты и собирать команду.

«Владимир Зеленский — президент, Комаровский — министр здравоохранения. Здорово! Украине очень нужны нормальные люди у руля государства», — написала в соцсети Ирина Морозова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины