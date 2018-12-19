Вопрос на засыпку: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

Украина

Владимир Зеленский, похоже, определился с решением об участии в будущей президентской гонке. Об этом можно судить по публикации в Facebook известного украинского педиатра Евгения Комаровского, который встретился с руководителем студии «Квартал 95» в Харькове.

«В конце концов, я не выдержал и спросил: «Вова, ну шо, ты «да»? Или «нет»? Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…» — написал Евгений Комаровский.

Пользователи соцсети, комментируя пост, призывают Зеленского идти в президенты и собирать команду.

«Владимир Зеленский — президент, Комаровский — министр здравоохранения. Здорово! Украине очень нужны нормальные люди у руля государства», — написала в соцсети Ирина Морозова.

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