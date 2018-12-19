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Дело Бабченко: одного из фигурантов выпустили на свободу
Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из подозреваемых в деле об организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. 40-летнему Тарасу Стельмашенко было объявлено подозрение в подготовке теракта, однако, по информации DW, Главная военная прокуратура на заседании суда сняла со Стельмашенко обвинения. И хотя он признал вину в незаконном хранении оружия, суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. После этого его освободили из-под стражи в зале заседаний.
Стельмашенко был задержан СБУ 13 ноября после того, как в его квартире нашли незарегистрированный пистолет. Выйти на мужчину удалось после анализа контактов непосредственного организатора убийства журналиста Бориса Германа.
В СБУ заявили, что в мае Стельмашенко посещал Ростов-на-Дону, якобы где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Было установлено, что билеты в Украину из Ростова-на-Дону ему приобретал Герман по просьбе Вячеслава Пивоварника — именно последнего следствие в настоящее время считает главным организатором серии терактов, которые удалось предотвратить.
Напомним, СБУ задержала по подозрению в организации убийства Аркадия Бабченко Бориса Германа, который является исполнительным директором украинско-немецкого СП «Шмайсер». Бизнесмен Борис Герман приговорен к лишению свободы. За решеткой ему предстоит провести четыре с половиной года.
После покушения на Бабченко СМИ узнали о существовании т.н. «расстрельного списка» из 47 фамилий граждан Украины — в основном медийных лиц.
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