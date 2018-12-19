В США комиссия по безопасности рекомендовала вооружить школьных учителей

Мир

В среду, 19 декабря, комиссия по безопасности в учебных заведениях США, учрежденная президентом страны Дональдом Трампом, предложила вооружить школьных учителей. Кроме того, рекомендовано нанимать ветеранов полиции и бывших военных в качестве охранников школ.

Комиссия была создана вскоре после массового убийства в средней школе в городе Паркленд. Теракт был совершен в феврале 2018 года. Погибли 17 человек. Трагедия вызвала акции протеста по всей Америке. Люди требовали ужесточить контроль над огнестрельным оружием.

У президента Трампа на этот счет оказалось собственное мнение. Он предложил начать процесс вооружения учителей и обучения их владению огнестрельным оружием, чтобы они сами могли дать отпор преступникам и террористам в случае необходимости.

Тогда же была учреждена комиссия по безопасности в учебных заведениях страны. Ее работу возглавила министр образования США Бетси Девос. Члены комиссии отклонили призывы ужесточить контроль над оружием. Вместо этого они предложили вооружить школьный персонал, в том числе и учителей. В докладе комиссии говорится, что это необходимо «для эффективной и немедленной реакции на насилие». Подчеркивается также, что ветераны и бывшие полицейские «также могут работать высокоэффективными педагогами».

Предложения и рекомендации комиссии вызвали резкую критику со стороны представителей Демократической партии США. Например, Нэнси Пелоси, которая в январе 2019 года займет пост спикера Палаты представителей (нижняя палат Конгресса США), заявила, что Трамп и Девос «пали еще ниже». «Их так называемый „отчет“ по школьной безопасности ставит личные интересы и интересы Национальной стрелковой ассоциации США превыше защиты американских школьников», — написала Пелоси в Twitter.

Напомним, бойню в Паркленде устроил 17-летний Николас Круз. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.

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