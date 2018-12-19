В Литве задержали российских шпионов

Мир

В среду, 19 декабря, генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что в республике по подозрению в шпионаже в пользу России задержано несколько человек. По его словам, эти лица выполняли задания российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране.

Пашилис не стал уточнять число задержаных. Известно, что в эту группу входит бывший председатель Социалистического народного фронта Литвы Альгирдас Палецкис. Он находится под стражей с октября.

Также ранее за незаконное хранение оружия был задержан бывший лидер одной из просоветских молодежных организаций гражданин России Валерий Иванов. По всей видимости, он также принадлежит к разоблаченной шпионской сети.

Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярванас заявил, что деятельность задержанных представляла угрозу национальной безопасности страны. «Если бы шпионская сеть не была раскрыта, то Литве угрожала бы серьезная опасность», — подчеркнул Пярванас. В ходе обысков было изъято большое количество носителей информации.

В Литве шпионаж карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

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