Не понравился стиль вождения: в России толпа военных набросилась на водителя легковушки (видео)

Мир

В РФ интернет-пользователи активно обсуждают инцидент, случившийся 18 декабря на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром. Об этом пишет местное издание.

Согласно сообщению, водители пары легковых автомобилей вынуждены были остановиться перед военным грузовиком, полным солдат, ехавшим в составе колонны. Так армейский шофер решил бороться с «обочечниками» (принятый в России термин для водителей, которые пытаются объезжать пробки по обочинам).

Судя по видео, конфликт начал очень агрессивный водитель легковушки, решивший, что будет разумным поступком поспорить с военными. В результате мужчина получил несколько несерьезных ударов, хотя драку развязал не он.

Ситуация закончилась тем, что он вынужден был ретироваться, когда все солдаты высыпали на дорогу и недвусмысленно стали намекать на его «неправоту». В комментариях пользователи разделились на несколько сторон: кто-то поддерживал военных, кто-то водителя, а кто-то заявил, что неразумно было вообще зачинать спор с этими ребятами.

«А мужик еще и умный, с КАМАЗом полным вояками конфликтовать», «Нервные какие-то», «Только толпой и могут. Хотя что он ожидал, когда лез на КамАЗ армейцев», «По ПДД они и не обязаны были никого пропускать, вклинивание в колонну военную запрещается при ее движении», «Правильно армейцы сделали, надоели уже эти обочечные», — пишут они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ на детском утреннике скончался заслуженный артист, упав прямо перед детьми, которых собирался развеселить.

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