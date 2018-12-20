Украина

Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности своего советника. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ № 433/2018 Порошенко подписал в среду, 19 декабря.

«Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», — говорится в указе.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назначил Ольгу Богомолец своим внештатным советником 1 сентября 2014 года. В настоящее время народный депутат Ольга Богомолец является председателем комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения. В начале декабря она заявила на своей странице в Facebook о том, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Как известно, Ольга Богомолец уже баллотировалась на президентский пост в 2014 году. Тогда она потратила на предвыборную кампанию 1 млн 880,9 тыс. гривен.

Также напомним, что очередные президентские выборы в Украине состоятся на 31 марта 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ольга Богомолец заявила, что критерием правильной медреформы должен стать рост продолжительности жизни наших граждан.

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