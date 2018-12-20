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Уничтожить "распиаренный" мост не будет проблемой, — Турчинов
В среду, 19 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что новые ракетные комплексы помогут нашей стране защищаться в морях и даже позволят уничтожить Керченский мост. Об этом он сказал, как писали «ФАКТЫ», в интервью «BBC News Украина».
«Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы», — рассказал секретарь СНБО.
Также Турчинов объяснил, что «это позволит не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования».
«Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован», — намекнул Турчинов на Керченский мост.
Кроме того, секретарь СНБО заверил, что агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море.
Турчинов уверен, что Украина должна доказать всему миру, что не утратила свои позиции в Азовском море, и это — море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Турчинов уверен, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, вопреки противодействию россиян со стороны аннексированного Крыма. Кроме того, он считает логичным, чтобы корабли НАТО появились в Азовском море и «доказали, что Россия должна считаться с международным правом».
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