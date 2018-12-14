20 декабря 2018

В коллекционировании порой происходят совершенно невероятные вещи. Знаете, это когда знаковые произведения испанских мастеров фарфора находишь, к примеру, в Великобритании, Чили или скандинавских странах, а очень редкое изделие знаменитой датской мануфактуры совершенно случайно тебе привозят из той же Испании. Речь, кстати, идёт о сегодняшнем кубке. Для тех, кто хорошо знаком с датским фарфором (одним из самых первых в Европе!), стилистика изделий, цветовая гамма и не очень конкретизированные, как бы чуточку размытые, детали делают фарфоровые работы датских мастеров узнаваемыми буквально издалека. Вот почему я так удивился, увидев это изделие. Оно абсолютно не похоже на Данию! И цвета не те, и ручная роспись, напоминающая работы нидерландских фарфористов, не та… Да ещё и, поскольку изделие это было выпущено ограниченным тиражом, нумерация проставлена не только на днище, как это делается обычно, а ещё и на внутренней стороне фигурной крышки. Чего просто не бывало никогда! И это ещё раз подтверждает уникальность этого нежного, красивого, торжественного изделия.

А показать я вам сегодня решил его вот почему. Когда мы с давним приятелем, который, собственно говоря, и привёз эту красоту для меня из Испании, начали рассуждать, для каких целей этот кубок предназначался, то невольно оба пришли к парадоксальной версии о том, что это мог быть сосуд для, извините за выражение, погребального праха. Даже незаполненная планшетка в руках ангелочка словно предполагает размещение на ней имени ушедшего человека…

Так вот, именно в этот день, 20 декабря 1987 года, в мировой истории произошло крупнейшее в мирное время кораблекрушение, повлекшее за собой гибель более 4 тысяч человек. Случилась эта трагедия в результате столкновения филиппинского пассажирского парома ''Донья Пас'' и огромного танкера ''Вектор'', перевозившего нефтепродукты и бензин. При абсолютно ясной погоде в 22:30 по местному времени, проходя по проливу Таблас рядом с островом Мариндуке, пассажирский паром на полном ходу врезался в танкер.

При столкновении произошёл разлив сотен тонн нефтепродуктов, которые перевозил танкер. Вспыхнувший пожар стремительно распространился не только на оба судна, но и на огромное водное пространство вокруг них. На обеих судах началась паника. Как позже стало известно, оба экипажа редких морских разгильдяев в это время попивало пивко в своих каютах. На капитанском мостике парома был лишь один растерявшийся член команды. Спасательные жилеты оказались закрытыми в помещениях, ключи от которых найти в панике так никому и не удалось. Спасательные шлюпки в беспорядке неряшливо сбрасывали за борт, где они переворачивались и тут же начинали гореть, охваченные беспощадным огнём.

Тысячи пассажиров парома метались по палубам едва ли не вдвое перегруженного корабля, не видя возможности спастись. Ведь на борту терпящего бедствия судна оставаться было нельзя, а за бортом бушевало море огненной стихии. Вскоре оба судна затонули в Табласском проливе. Паром ''Донья Пас'' через два часа после столкновения, а танкер ''Вектор'' - через четыре часа. Филиппинским властям о случившемся стало известно только через восемь (!?) часов. Организованная с большим опозданием поисково-спасательная операция дала плачевные результаты. Из воды смогли извлечь только 26 человек. Из них 24 были пассажирами парома и двое — членами экипажа танкера.

Позже следственным органам удалось установить точное количество жертв трагедии — 4386 человек. Президент Филиппин Корасон Акино назвала произошедшее ''национальной трагедией''. С официальными соболезнованиями выступили Папа Римский Иоанн Павел II, королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Японии Нобуру Такесита.

Очень не хочется на печальной ноте заканчивать этот пост. Но приходится признать, что нередко наша жизнь зависит от непреодолимых обстоятельств, диктуемых людьми, для которых груз ответственности — не более, чем пустой звук. И в таких случаях нам остаётся уповать только на волю Божью. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И высшего заступничества тогда, когда нам самим управиться с невзгодами просто не под силу.