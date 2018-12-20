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Польша уволила своего посла в Украине: названа причина
В Украине сменится посол Польши. Занимавший этот пост с 2016 года Ян Пекло будет освобожден, и сейчас в Польше идет поиск преемника высокопоставленному дипломату.
Распоряжением президента Польши посол Пекло будет выполнять своим обязанности до 31 января 2019 года.
Польша, как известно, остается самой привлекательной в Европе для украинцев с точки зрения трудовой миграции.
Причины замены посла оозвучил руководитель кабинета польского президента Кшиштоф Щерский. В комментарии «Польскому радио» он объяснил, что решение принято по инициативе главы МИД Польши. Планируется повысить ранг польского диппредставительства в Украине.
По словам Щерского, решение «не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений, планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве». «Надеюсь, что украинская сторона быстро примет преемника», — добавил он.
Напомним, Пекло заступил на пост посла в августе 2016 года. До этого он был известен как журналист, участвовал в деятельности польско-украинских организаций, развивающих сотрудничество между двумя государствами.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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