Политика

Польша уволила своего посла в Украине: названа причина

В Украине сменится посол Польши. Занимавший этот пост с 2016 года Ян Пекло будет освобожден, и сейчас в Польше идет поиск преемника высокопоставленному дипломату.

Распоряжением президента Польши посол Пекло будет выполнять своим обязанности до 31 января 2019 года.

Польша, как известно, остается самой привлекательной в Европе для украинцев с точки зрения трудовой миграции.

Причины замены посла оозвучил руководитель кабинета польского президента Кшиштоф Щерский. В комментарии «Польскому радио» он объяснил, что решение принято по инициативе главы МИД Польши. Планируется повысить ранг польского диппредставительства в Украине.

По словам Щерского, решение «не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений, планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве». «Надеюсь, что украинская сторона быстро примет преемника», — добавил он.

Напомним, Пекло заступил на пост посла в августе 2016 года. До этого он был известен как журналист, участвовал в деятельности польско-украинских организаций, развивающих сотрудничество между двумя государствами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter