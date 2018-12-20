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Теперь смог: из украинской колонии сбежал осужденный за попытку побега (фото)
В Херсоне из исправительной колонии № 90 сбежал заключенный. Побег был совершен вечером 19 декабря. Полиция ведет розыск беглеца, на выезде из города расставлены посты, патрульные проверяют проезжающий мимо транспорт.
Для 28-летнего заключенного Виктора Чекана это уже не первая попытка сбежать из колонии. Летом текущего года осужденный получил дополнительный срок за подготовку побега. В прошлый раз попытка оказалась неудачной — заговор раскрыли. Со второй попытки побег удался: осужденный перелез через забор исправительного учреждения и скрылся. Охранники применили огнестрельное оружие, но остановить беглеца им не удалось.
Ориентировку на заключенного опубликовало издание «Перша шпальта».
Всех, кто знает о местонахождении беглеца, полиция просит позвонить по телефону: (0552) 37−35−59, 37−29−19, 066−038−26−41 или 102.
Напомним, ранее в Одессе заключенные сбежали из колонии, проломив стену, а в Миргороде особо опасный преступник для побега воспользовался помощью конвоира.
Фото pershaspalta.com.ua
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