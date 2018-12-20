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Украина

Полиция возьмет под охрану церкви и храмы

10:08 20 декабря 2018   98
Национальная полиция Украины
Инф. «ФАКТОВ»

На период новогодних и рождественских праздников Национальная полиция Украины приступила к работе усиленном режиме. В частности, речь идет об увеличении присутствия правоохранителей, в частности, в местах проведения религиозных служб, храмов и церквей. Напомним, что ранее новый предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что никакого силового захвата церквей, находящихся в ведении Московского патриархата, не будет.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич во время совещания с руководителями областных подразделений патрульной полиции и превенции. «Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должна быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача — это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников», — отметил он и добавил: «Мы не должны допустить никаких противоправных действий».

Также на совещании шла речь об обеспечении безопасности дорожного движения в связи с резким увеличением транспортного потока. В Нацполиции подчеркнули важность патрулирования трасс международного и национального значения в направлении западных областей, куда многие украинцы отправляются в праздничный период.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицейские Днепропетровской области обнаружили на складах одного из предприятий Никополя около 15 тонн взрывателей к снарядам.

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