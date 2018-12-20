Украина

В Полтаве открыли новогоднюю елку под сверкающим шатром: как это было (фото)

19 декабря, в День святого Николая, в Полтаве открыли главную елку, установленную на Театральной площади. Похожей в Украине точно нет. Ее особенность в том, что, разноцветными огнями переливается не только само 20-метровое искусственное дерево. его еще и накрывают, словно шатром, сверкающие гирлянды, которые расходятся от макушки в разные стороны по кругу. Диаметр шатра — 40 метров. Елка также обнесена декоративным забором, украшенным гирляндами, а в нем сделаны четыре входа в виде ворот. Под шатром установлены декоративные снеговики, сани с оленями, медведь и световой фонтан.

Говорят, полтавские устроители новогодних праздников взяли идею у литовцев — похоже елку украшают в Вильнюсе.

Самая ли дорогая елка в Полтаве, о чем несколько дней назад было объявлено на портале «Слово і Діло», или не самая (редакция первоисточника опровергла потом свою информацию), для людей уже неважно. Но то, что самая красивая и необыкновенная, это точно.

Впервые на праздничном мероприятии обошлось без поздравлений градоначальника. Присутствовавшие на открытии елки сотрудники мэрии фотографировались на ее фоне и веселились вместе с народом.

Напомним, как ранее писали «ФАКТЫ», 19 декабря на Софийской площади Киева зажгли огни главной новогодней елки Украины. Высота дерева в этом году составила 27 метров, а вместе с верхушкой — все 29. Елку украшают три с половиной тысячи игрушек, которые были изготовлены по спецзаказу.

Фото автора

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