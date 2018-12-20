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Форвард сборной Украины забил два мяча в матче Кубка Турции (видео)
Нападающий сборной Украины Артем Кравец отличился дублем в ответном поединке 1/16 Кубка Турции с клубом «Алтай Измир» (4:1) и помог «Кайсериспору» пробиться в следующий раунд турнира (в одном из эпизодов экс-форварду «Динамо» удачно ассистировал бывший защитник нашей национальной команды Александр Кучер, вышедший на замену во втором тайме).
Кстати, Кравец отличился точным ударом и в первой встрече соперников, который «Кайсериспор» выиграл со счетом 2:1.
Отмечу, что до трех декабрьских голов Артем не забивал за турецкий клуб с мая 2018 года. Справедливости ради отмечу, что нападающий больше месяца не выходил на поле из-за травмы, полученной в октябре в матче сборной Украины против Италии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Форвард «Динамо» подписал контракт с одним из лидеров турецкой суперлиги.
Фото ФК «Кайсериспор»
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