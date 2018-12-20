Под Киевом полицейский насмерть сбил пенсионерку

Происшествия

Под Киевом в Броварах, на одной из центральных улиц 21-летний лейтенант полиции сбил пенсионерку, которая позже скончалась в больнице. ДТП произошла на улице Ярослава Мудрого. Ранее сообщалось, что в столице в ДТП попали сразу два полицейский автомобиля.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Киевской области, правоохранитель находился на службе и был за рулем собственного автомобиля «Ауди». Сообщается, что женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Как сообщил «ФАКТАМ» свидетель ДТП, чрезвычайное происшествие произошло в 150 метрах от здания райотдела полиции. По его словам, пенсионерка переходила скользкую дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода.

В полиции, отстранившей сотрудника на время расследования, заявили, что правоохранитель был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), проводится расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева полицейские сбили человека на тротуаре. Избегая столкновения с совершавшим неожиданный маневр авто, правоохранители выскочили в пешеходную зону.

Также сообщалось, что в столице нетрезвый полицейский на авто тяжело травмировал велосипедиста и скрылся.

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