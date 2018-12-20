Удалось сделать многое: в Украине рассказали о пользе Минских соглашений

Политика

Минские договоренности по Донбассу не идеальны, Россия эти соглашения игнорирует, но гипотетический отказ от «Минска» приведет к катастрофическим последствиям. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко.

Политик напомнила, что к Минским договоренностям привязаны международные санкции против России. Не будет соглашений — санкции также утратят силу.

«К ним (Минским договоренностям) привязаны санкции. Если предположить, что завтра на выборах победит пророссийский кандидат и он в угоду Москве откажется от Минских соглашений, санкции прекратятся на следующий же день. А пока соберется мифический будапештский формат, Российская Федерация спокойно нарастит свою мощь и военную силу», — предупреждает Геращенко.

«Минские соглашения ни дня не выполнялись РФ и боевиками. Противник их нарушает постоянно. Но благодаря „Минску“ нам удалось остановить полномасштабное наступление, дать армии передышку, вытащить сотни заложников, метр за метром освобождать наши территории, причем не ценой тысяч жертв», — подчеркнула уполномоченный президента.

О том, кто выступает против Минских соглашений, и какие цели преследуют эти политики, читайте в интервью Геращенко «Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев».

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