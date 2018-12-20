- 12:29 У главной елки Одессы подарки раздавали иностранные Деды Морозы
- 12:27 Названы страны, которые украинцы чаще всего посещали в 2018 году
- 12:25 В ЕС решили наказать Россию за отравление в Солсбери
- 12:19 Для бойцов ВСУ сыграли концерт в соляной шахте: впечатляющие фото и видео
- 12:19 Фальшивая вакцинация: почему в Украине умирают от кори привитые дети
- 12:04 В США учительницу посадили на три года в тюрьму за секс с 14-летним учеником
- 12:01 В Украину отправились первые вертолеты Airbus для полиции и спасателей
- 12:00 Сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Путину задали неудобный вопрос об Украине
- 11:54 В Шостке похоронили летчика, погибшего в катастрофе Су-27
- 11:45 В Ровно пациент избил медиков и выпрыгнул из окна
Удалось сделать многое: в Украине рассказали о пользе Минских соглашений
Минские договоренности по Донбассу не идеальны, Россия эти соглашения игнорирует, но гипотетический отказ от «Минска» приведет к катастрофическим последствиям. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко.
Политик напомнила, что к Минским договоренностям привязаны международные санкции против России. Не будет соглашений — санкции также утратят силу.
«К ним (Минским договоренностям) привязаны санкции. Если предположить, что завтра на выборах победит пророссийский кандидат и он в угоду Москве откажется от Минских соглашений, санкции прекратятся на следующий же день. А пока соберется мифический будапештский формат, Российская Федерация спокойно нарастит свою мощь и военную силу», — предупреждает Геращенко.
«Минские соглашения ни дня не выполнялись РФ и боевиками. Противник их нарушает постоянно. Но благодаря „Минску“ нам удалось остановить полномасштабное наступление, дать армии передышку, вытащить сотни заложников, метр за метром освобождать наши территории, причем не ценой тысяч жертв», — подчеркнула уполномоченный президента.
О том, кто выступает против Минских соглашений, и какие цели преследуют эти политики, читайте в интервью Геращенко «Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 758 мм