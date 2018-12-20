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Мир

Появились фото и видео возвращения на Землю российского "Союза"

11:20 20 декабря 2018   274
Посадка космонавтов «Союза»
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото и видео возвращения на Землю экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-09», который отстыковался от Международной космической станции (МКС). Напомним, что в обшивке российского модуля, пристыкованного к МКС, обнаружили разгерметизацию, что повлекло за собой выдвижение в РФ странных гипотез относительно ЧП.

В Роскосмосе сообщили, что три члена экипажа — российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор совершил посадку в степи Казахстана. Экипаж находился в космосе 197 суток — с 8 июня 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 42-летний Герст стал первым немецким астронавтом, руководившим работой экспедиции на МКС. Перед возвращением на Землю он передал командование российскому космонавту Олегу Кононенко.

Фото ТАСС.

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