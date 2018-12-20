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Украина

В Украину отправились первые вертолеты Airbus для полиции и спасателей (видео)

12:01 20 декабря 2018   95
Вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине ожидают прибытия вертолетов Airbus, которые будут использоваться для нужд Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии. Напомним, что ранее Украина подписала соглашение с компанией Airbus helicopters на поставку 55 таких вертолетов.

Видео с вертолетами, которые летят в Украину, в своем Twitter показал министр внутренних дел Арсен Аваков. «Летят к нам. Становимся сильнее», — так прокомментировал видео глава МВД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вооруженные силы Украины получили специализированные бронированные автомобили «Варта». Техника разработана специалистами конструкторско-производственного предприятия «Украинская бронетехника», которые модернизировали ее, учитывая пожелания украинских бойцов.

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