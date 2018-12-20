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В США учительницу посадили на три года в тюрьму за секс с 14-летним учеником (фото)
Суд американского штата Флорида приговорил 27-летнюю бывшую учительницу Стефани Питерсон к трем годам тюремного заключения за секс с ее 14-летним учеником. Срок удалось скостить, поскольку адвокат настаивал на том, что мальчик вступил в связь сознательно и был «добровольным участником всех действий». Юрист также доказал, что у его подзащитной на тот момент были проблемы с психикой — она страдала биполярным аффективным расстройством.
Изначально Стефани грозило до 20 лет тюрьмы. А затем — от пяти до десяти.
Женщина была арестована в марте этого года. Ее отношения со школьником, чье имя не называется, начались в ноябре прошлого года. Они обменивались откровенными сообщениям по мобильному телефону и дважды занимались сексом в машине учительницы. Как пишет New York Post, она также неоднократно выполняла акты орального секса по отношению к мальчику.
Подросток позже признался родителям, что педагог прислала ему свои фотографии в обнаженном виде и что у них был секс, но Стефани требовала, чтобы мальчик никому не рассказывал об их отношениях, иначе у них «начнутся проблемы».
На момент разразившегося скандала Стефни была замужем. В 2015 году она вышла за пожарного Брендона Ферри. Муж был шокирован обвинениями, выдвинутыми против жены.
Питерсон больше никогда не сможет работать учителем, а также будет всю оставшуюся жизнь находиться под постоянным контролем властей. На суде женщина заявила, что крайне сожалеет о случившемся. И что о профессии учительницы она мечтала с детства.
Мать жертвы сказала, что Питерсон разрушила жизнь ее сына. Теперь он никому не доверяет. И него случаются припадки неконтролируемой ярости и приступы плача — так что понадобилась помощь психолога. Из-за его отношений с учительницей его также дразнят в школе.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в США совращенному учительницей школьнику присудили компенсацию в размере 2,1 млн долларов.
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