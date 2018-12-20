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В рейтинге ФИФА Украина завершила год на 20 позиций выше России
В четверг, 20 декабря, опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в котором сборная Украины осталась на прежнем, 28-м, месте (для сравнения: Россия — на 48-й позиции).
Отмечу, что в топ-50 вообще ни одного изменения, рейтинг по-прежнему возглавляют Бельгия, Франция, Бразилия, Хорватия и Англия.
Что же касается соперников команды Андрея Шевченко в отборочной группе Евро-2020, то Португалия — на 6-й строке рейтинга, Сербия — на 29-й, Люксембург — на 86-й и Литва — на 133-й.
Наибольшее количество очков за 2018 год набрала чемпион мира сборная Франции, а самый большой скачок в рейтинге за это время совершила команда Косово, поднявшаяся на 46 позиций и занимающая сейчас 131-е место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники сборной Украины в отборочной группе Евро-2020
Фото ffu.ua
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