«Охранник выстрелил в моего сына в упор»: подробности убийства покупателя в супермаркете Харькова

Происшествия

В одном из харьковских супермаркетов произошло ЧП: сотрудник охраны убил человека. Он застрелил 24-летнего посетителя магазина. Обстоятельства, которые предшествовали случившемуся, до сих пор точно не установлены. Известно, что парень, придя в магазин, побродил по торговому залу, где взял хлеб, рыбу и упаковку кефира. Еще в торговом зале надкусил хлеб и начал пить кефир, после чего принес эти продукты на кассу. На кассе у него возник конфликт с охранниками. Те повели покупателя в закрытую комнату, где нет камер видеонаблюдения. Что там происходило, не известно. Установленные на выходе из супермаркета камеры зафиксировали момент, как парень и охранник выбежали из помещения и сначала побежали в разные стороны. Потом охранник остановился и выстрелил в убегавшего человека. Выстрел оказался смертельным.

Это произошло еще 5 декабря. Но видео с эпизодом убийства появилось в Интернете значительно позже (видео можно посмотреть здесь). До этого момента в полиции охраны (убивший человека охранник был сотрудником этого подразделения) говорили, что охранник всего лишь защищался от напавшего на него агрессивного посетителя, который отказался платить за товар.

«Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений. Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина», — было сказано в официальном сообщении пресс-службы полиции Харьковской области (тут стоит уточнить, что полиция охраны — это структурное подразделение Национальной полиции Украины, предоставляющее услуги по охране объектов).

Почему этот посетитель оказался в «служебном помещении», где не было камер видеонаблюдения, в полиции не уточнили. Как не сообщили и то, что выстрелил сотрудник полиции охраны в тот момент, когда на него никто не нападал: на видеозаписи видно, что посетитель, наоборот, убегал от него.

После того как это видео появилось в Сети, делом заинтересовалось Государственное бюро расследований (ГБР). Там открыли уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». По словам директора Полтавского территориального управления ГБР (сфера деятельности которого распространяется на Харьковскую область) Владимира Тимошко, «следователи изучат правомерность применения оружия сотрудником взвода охраны общественной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области, в результате чего погиб человек».

Погибшего звали Никитой. Его мама Светлана Комар намерена добиваться наказания для убийцы своего сына.

— Никиту убили выстрелом в упор, — рассказала «ФАКТАМ» Светлана Комар. — На видеозаписи видно, что сын убегал, а не нападал. Зачем охранник в него стрелял? Сейчас в этом супермаркете сына называют злостным нарушителем — мол, ел продукты, а потом за них не заплатил. Вся эта история очень странная. Но, как бы там ни было, разве это повод убивать человека?!

По словам Светланы, последние три месяца сын жил и работал в Стокгольме. Домой приехал, чтобы подать документы на рабочую визу.

— Никита был серьезным и целеустремленным молодым человеком, — продолжает Светлана. — Закончил торгово-экономический университет, поехал работать в Швецию. В Стокгольме арендовал квартиру. Сын никогда не состоял в сомнительных компаниях и уж тем более не был замечен ни в каком криминале. Не могу себе представить, чтобы он пришел в супермаркет и, как там говорили, начал неадекватно себя вести. В тот день мы с ним виделись утром. Никита был в хорошем настроении. Ему как раз позвонили из визового центра и сообщили, что документы готовы. Во второй половине дня сын пошел гулять. Когда я ложилась спать, он еще не вернулся домой. Я подумала, что он гостит у друзей. Но когда проснулась утром и увидела, что его нет, забеспокоилась. Если сын где-то оставался на ночь, он обязательно меня предупреждал. Тут позвонил Никитин папа. Оказалось, он на десять часов утра записал Никиту к зубному врачу, а сын на прием не пришел. Дозвониться Никите мы не смогли.

Я начала быстро одеваться, когда позвонили в дверь. Это были сотрудники полиции. На мой вопрос, к кому они пришли, сказали: «К Никите». Попросили меня выйти. И только потом объяснили: «Никита оказал сопротивление сотруднику государственной охраны. Тот вынужден был применить оружие, и Никита погиб». Рассказали, что сын в торговом зале супермаркета взял кефир, сыр, батон и рыбу. При этом надкусил хлеб и пил кефир. Потом пошел с этим всем на кассу и якобы не захотел платить. Это звучит очень странно. Если человек не намерен платить, зачем ему идти на кассу с этим товаром? Тот, кто хочет что-то украсть, скорее вынесет товар в карманах. А Никита пришел на кассу. Позже, разбирая вещи сына, я дома нашла его банковскую карточку, которую он всегда носил с собой. А в тот раз не взял. Скорее всего, он понял, что забыл карточку, уже на кассе. Несколько дней назад нам позвонила женщина, которая в тот момент тоже стояла в очереди. Она сказала, что это охранники начали провоцировать конфликт. Говорили Никите что-то вроде: «Ты что такой борзый, щенок?» А потом повели в какую-то комнату.



* На этом месте, возле супермаркета, и произошло убийство. Фото предоставлено пресс-службой Харьковского областного управления полиции

— Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что там на самом деле происходило, — говорит Светлана Комар. — Никогда не поверю, что сын мог напасть на охранника с ножом. Сын был адекватным человеком, да и нож с собой не носил. Возможно, охранник начал его бить и Никита защищался? Я не могу понять, что это за комната и зачем туда заводят людей. Это что, пыточная?

— Сотрудники полиции охраны не выходили с вами на связь?

— Нет. Из супермаркета тоже никто не звонил и не приходил. Сотрудники полиции, сообщившие мне о смерти сына, сказали, что Никиту ранили в ногу и он умер от потери крови. Но результаты вскрытия показали совсем другое. Это было ранение брюшной полости. А на ногах не было ни царапинки.

— Я уже не раз слышала о беспределе, который творят охранники супермаркетов, — рассказала «ФАКТАМ» подруга Светланы Комар Елена Иванова. — Сеть супермаркетов, где убили Никиту, особенно этим отличается. Достаточно почитать отзывы в Интернете. Недавно странная ситуация произошла с моим 47-летним братом. Он заехал в супермаркет ночью. Когда уже загружал покупки в машину, из маркета выбежали два амбала. Это были охранники. Пытались помешать ему сесть в машину, начали оскорблять и предъявлять какие-то претензии. К счастью, мимо проезжала полицейская машина. Брат остановил ее. Как только полицейские остановились, амбалы тут же ретировались. Брат так и не понял, что это было. А уже дома обнаружил, что ему не пробили какой-то шампунь (хотя он, конечно же, показывал его кассиру). Все это похоже на отработанную схему. Кассир незаметно для покупателя не пробивает какой-то товар, после чего к этому покупателю подбегают охранники и начинается прессинг.

Что касается ситуации с Никитой, то могу сказать одно: это был абсолютно адекватный и умный парень. Он сам никогда не стал бы лезть на рожон.



* Последние три месяца Никита жил в Стокгольме. Домой приехал, чтобы получить рабочую визу. Фото ТСН

«ФАКТЫ» обратились за комментарием в администрацию супермаркета, где произошла трагедия. Начальник охраны долго выяснял, кто мы и зачем звоним, после чего заявил, что ничего рассказывать не будет: «Я посоветовался с юристами и решил, что не буду давать никаких комментариев».

Комментарии от директора супермаркета Владимира Лысенко удалось получить нашим коллегам из ТСН.

«Кассир пригласила сотрудника охраны. Когда он подошел и увидел, что молодой человек ведет себя слегка агрессивно, то предложил ему пройти в подсобное помещение для урегулирования данной ситуации», — сказал Владимир Лысенко.

А комментируя сам выстрел, заявил: «Этот парень выбежал и начал убегать в сторону парковки. С ножом… скорее всего. На что сотрудник отреагировал выстрелом».

Но где сейчас этот нож? Если он действительно был у Никиты, его должны были изъять. В пресс-службе полиции охраны, куда «ФАКТЫ» обратились за комментарием, на этот вопрос не ответили, назвав данные сведения тайной следствия. В ведомстве заявили, что человек, на которого Никита бросался с ножом, сейчас находится в больнице. Какие у него травмы, сообщить отказались.

«ФАКТЫ» не раз писали о том, как охранники торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и супермаркетов избивают посетителей, в том числе несовершеннолетних. Например, в мае 2018 года охрана одного из киевских ТРЦ избила подростков. А в марте 2017 года в столичном супермаркете охранники жестоко избили в подсобном помещении 15-летнего парня за то, что он съел несколько орехов, лежавших на открытом прилавке. Подобные случаи можно долго перечислять.

На что на самом деле имеют право охранники торговых центров и супермаркетов? Могут ли они водить человека в так называемое подсобное помещение, не оборудованное камерами видеонаблюдения? И что делать, если они предъявили необоснованные претензии и провоцируют конфликт? На эти вопросы «ФАКТАМ» ответил адвокат Юрий Белоус. По его словам, охранники не имеют права без согласия человека даже досматривать вещи.

— Без согласия человека проводить обыск или досмотр его вещей охранник не имеет права, — объяснил Юрий Белоус. — В Законе Украины «Об охранной деятельности» четко прописан порядок действий охранников в том случае, если они заподозрили человека в краже. Охранник немедленно должен сообщить об этом в Национальную полицию, вызвать наряд. Если подозрение обоснованное (например, охранник сам увидел, как человек украл какую-то вещь), он может его задержать до приезда полиции. Однако по Уголовно-процессуальному кодексу это может сделать не только охранник, но и любой человек. Вы имеете право задержать злоумышленника на месте преступления и тут же вызвать полицию. Но осматривать вещи этого человека до прибытия сотрудников правоохранительных органов ни вы, ни охранник не имеете права. Такие действия со стороны охранников можно трактовать как самоуправство, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Заводить человека в какие-либо комнаты, подсобные помещения охранник тем более не имеет права.

Если охранная фирма ведет видеонаблюдение охраняемого объекта, она обязана хранить видеозапись в течение года, а когда срок хранения истек, видеоматериалы уничтожаются комиссионным актом, с подписями троих сотрудников такой фирмы.

— Имеют ли охранники право применять физическую силу? К примеру, если человек сопротивляется?

— Тут нужно понимать, о ком идет речь. Есть сотрудники охранной фирмы, с которой у супермаркета или ТРЦ заключен договор. А есть охранники — штатные сотрудники ТРЦ. Так вот, если речь идет о сотрудниках охранной фирмы, то они обязаны иметь при себе удостоверения с датой выдачи и сроком действия, на их форме должны быть отличительные знаки. Что касается применения физической силы, то у них есть такое право только в том случае, если иначе прекратить правонарушение невозможно. Если человек, к примеру, положил себе в карман йогурт, это не повод его избивать. Но если этот человек сопротивляется и, к примеру, крушит витрины, сотрудники охранной фирмы могут применить физическую силу, предварительно громко об этом предупредив. Не предупреждать они могут только тогда, когда человек резко напал на охранника, попытался отобрать его спецсредство, когда есть прямая угроза жизни и здоровью охранника. Но все это никак не может происходить в закрытых подсобных помещениях. Заводить людей в такие помещения ни сотрудники охранной фирмы, ни штатные охранники ТРЦ не имеют права. Есть еще один важный момент: применяя физическую силу, сотрудники охранной фирмы обязаны немедленно сообщить об этом в полицию и своему непосредственному начальнику.

Если речь идет не о сотрудниках охранной фирмы, то они вообще не имеют права применять физическую силу. Могут лишь обороняться — в том случае, если напали на них самих.

— Что делать покупателю, если охранник супермаркета предъявляет претензии и требует пройти в подсобное помещение?

— В первую очередь следует попросить у него удостоверение и записать или сфотографировать его данные. Помните, что показывать охраннику содержимое своей сумки вы не обязаны. Ни в коем случае не соглашаться идти в какую-либо комнату. Желательно фиксировать происходящее на камеру мобильного телефона. Вам не могут это запретить. К слову, фото- и видеосъемка в супермаркете не запрещена, это публичное место. Если охранники совершают в отношении вас противоправные действия, у вас будет это зафиксировано. Нужно немедленно вызвать полицию и по возможности собрать номера телефонов и другие контактные данные свидетелей. Собранные доказательства помогут вам привлечь охранников к ответственности. Если речь идет об охранной фирме, можно добиться ее проверки и даже лишения лицензии.

— А что делать, если тебя схватили за руки и насильно тащат в подсобное помещение?

— В этом случае вы имеете право применить силу в ответ, это необходимая оборона. К сожалению, случаи, когда охранники безнаказанно избивают людей, происходят все чаще. И я более чем уверен, что большинство из них не проходят должным образом профессиональную подготовку. Хотя по Закону «Об охранной деятельности» обязаны. Если люди начнут фиксировать их нарушения, обращаться в полицию и другие уполномоченные органы и доводить дела до логического завершения, охранники и их руководители не будут чувствовать безнаказанность, как это сейчас повсеместно происходит.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать покупателю, если на кассе магазина цена товара «вдруг» становится выше, чем была на ценнике, а также, должен ли покупатель платить за товар, случайно разбитый в торговом зале. Кроме того, напоминаем нашим читателям, к каким уловкам прибегают продавцы, чтобы не возвращать деньги за не подошедший покупателю товар.



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