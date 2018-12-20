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«Соберет все пояса»: Усик пророчит Ломаченко грандиозный успех
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) поделился своими впечатлениями от поединка своего соотечественника и кума Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико, а также рассказал о том, каким видит дальнейшее развитие карьеры чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.
«Да, Ломаченко высоко поднял планку. В поединке с Педрасой Вася подстраивался под манеру соперника, а, попадая пару раз, сразу менял стойку. Насколько мне известно, он готовился конкретно к левше. Понятно, что он может подстроиться, потому что является спортсменом высочайшего класса, но, как по мне, бой прошел великолепно.
Думаю, что Вася вполне может подняться в весе. Но на данный момент нужно ему это или нет, как он на это смотрит? Сейчас он завоевал еще один пояс. В следующем году, дай Бог, соберет все", — поведал Усик в интервью Video Boxing.
Напомню, что в поединке с Хосе Педрасой украинец объединил пояса, добавив к своему титулу WBA еще и чемпионское звание WBO, принадлежавшее пуэрториканцу. Одним из возможных следующих соперников украинца называют победителя поединка за звание чемпиона IBF между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым, либо же наш соотечественник сразится с мексиканцем Мигелем Берчельтом или американцем Джервонтой Дэвисом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца Ломаченко признали лучшим тренером года в мире.
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