27.72 31.61 35.00
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Соберет все пояса»: Усик пророчит Ломаченко грандиозный успех

14:18 20 декабря 2018   144
«Соберет все пояса»: Усик пророчит Ломаченко грандиозный успех
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) поделился своими впечатлениями от поединка своего соотечественника и кума Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико, а также рассказал о том, каким видит дальнейшее развитие карьеры чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

«Да, Ломаченко высоко поднял планку. В поединке с Педрасой Вася подстраивался под манеру соперника, а, попадая пару раз, сразу менял стойку. Насколько мне известно, он готовился конкретно к левше. Понятно, что он может подстроиться, потому что является спортсменом высочайшего класса, но, как по мне, бой прошел великолепно.

Думаю, что Вася вполне может подняться в весе. Но на данный момент нужно ему это или нет, как он на это смотрит? Сейчас он завоевал еще один пояс. В следующем году, дай Бог, соберет все", — поведал Усик в интервью Video Boxing.

Напомню, что в поединке с Хосе Педрасой украинец объединил пояса, добавив к своему титулу WBA еще и чемпионское звание WBO, принадлежавшее пуэрториканцу. Одним из возможных следующих соперников украинца называют победителя поединка за звание чемпиона IBF между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым, либо же наш соотечественник сразится с мексиканцем Мигелем Берчельтом или американцем Джервонтой Дэвисом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца Ломаченко признали лучшим тренером года в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Киев
-5

Ветер: 2 м/с  Ю-3
Давление: 756 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины