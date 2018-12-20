Появились детали ликвидации вооруженной группировки Кивы

Общество

Охранную структуру «Безопасность жизни», которую связывают с экс-советником министра внутренних дел Ильей Кивой, занимавшим ранее должность начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины , ликвидировали. Об этом на итоговой конференции 20 декабря сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Средства массовой информации подняли вопрос о природе этого подразделения в системе полиции охраны. В течение 2−3 суток специалисты пересмотрели штатную структуру, основания создания. Лично моим приказом это подразделение было ликвидировано», — сказал главный полицейский.

Он также отметил, при ликвидации подразделения всем служащим были предложены должности по специальности. Кто-то из бывших «охранников» перевелся в другие организации, кто-то уволился.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива создал полузаконное формирование из ветеранов АТО «Безопасность жизни» на базе Нацполиции. Работникам отряда было разрешено использовать спецсредства, а в дополнительных случаях оружие.

Напомним, Илья Кива пошел в политику и открыто заявил о своих президентских амбициях. Согласно последним опросам социологов, опубликованным международным исследовательским центром BURI-Украина в начале декабря, среди других потенциальных кандидатов в президенты наиболее положительную динамику роста показал Илья Кива (2,3%).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Илья Кива часто был замечен в скандальных акциях и потасовках. В частности, летом этого года лидер Социалистической партии Илья Кива со своими сторонниками провел митинг в защиту главы САП Егора Холодницкого. Во время акции неизвестные напали на главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его облили зеленкой и забросали тортами. Шабунин обвинил Киву в том, что именно он организовал нападение.

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