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Появились детали ликвидации вооруженной группировки Кивы
Охранную структуру «Безопасность жизни», которую связывают с экс-советником министра внутренних дел Ильей Кивой, занимавшим ранее должность начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, ликвидировали. Об этом на итоговой конференции 20 декабря сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
«Средства массовой информации подняли вопрос о природе этого подразделения в системе полиции охраны. В течение 2−3 суток специалисты пересмотрели штатную структуру, основания создания. Лично моим приказом это подразделение было ликвидировано», — сказал главный полицейский.
Он также отметил, при ликвидации подразделения всем служащим были предложены должности по специальности. Кто-то из бывших «охранников» перевелся в другие организации, кто-то уволился.
Журналисты программы «Схемы» выяснили, что экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива создал полузаконное формирование из ветеранов АТО «Безопасность жизни» на базе Нацполиции. Работникам отряда было разрешено использовать спецсредства, а в дополнительных случаях оружие.
Напомним, Илья Кива пошел в политику и открыто заявил о своих президентских амбициях. Согласно последним опросам социологов, опубликованным международным исследовательским центром BURI-Украина в начале декабря, среди других потенциальных кандидатов в президенты наиболее положительную динамику роста показал Илья Кива (2,3%).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Илья Кива часто был замечен в скандальных акциях и потасовках. В частности, летом этого года лидер Социалистической партии Илья Кива со своими сторонниками провел митинг в защиту главы САП Егора Холодницкого. Во время акции неизвестные напали на главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его облили зеленкой и забросали тортами. Шабунин обвинил Киву в том, что именно он организовал нападение.
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