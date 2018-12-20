Спорт

Непростой выбор футболиста «Барселоны»: или бутсы Adidas, или 10 тысяч евро штрафа каждый день

Суд Амстердама вынес решение в пользу Adidas в споре с олимпийским чемпионом 2016 года, полузащитником «Барселоны» Рафиньей Алькантарой, сообщает Football Espana.

Известный производитель спортивной экипировки подал в суд на игрока за нарушение пятилетнего контракта, подписанного в 2013 году. Прошлым летом срок соглашения истек, но Adidas не смог связаться с представителями футболиста, после чего автоматически продлил контракт. Сам же Рафинья утверждает, что с ним никто не контактировал.

Футболист сборной Бразилии был намерен не продлевать контракт, поскольку, как сообщает Reuters, он не получил достаточной поддержки от компании в период травм с 2015 по 2017 год. Однако в соглашении с Adidas был пункт об автоматическом продлении контракта еще на пять лет.

Большую часть сезона 25-летний Рафинья отыграл в черных бутсах Mizuno (в обуви этого японского производителя в свое время выходил на поле Андрей Шевченко), из-за чего Adidas и подал в суд.

В итоге судебная инстанция обязала футболиста, который, к слову, из-за тяжелой травмы в конце ноября выбыл из строя примерно на полгода, либо носить бутсы Adidas, либо платить 10 тысяч евро за каждый день нарушения контракта, но при этом общая сумма штрафа не должна превышать 1 миллион евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный форвард «Барселоны» оштрафован на 50 тысяч евро за опоздание на тренировку.

Фото Laliga. es

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