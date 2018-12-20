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Регина Тодоренко вернулась на работу через две недели после родов
Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая две недели назад родила в Москве сына, не стала долго засиживаться в декрете. Молодая мама продолжает вести активный образ жизни и уже вернулась к работе над своим шоу «Пятница».
Регина показала в Instagram рабочие моменты с командой. Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу «Пятница с Региной», — написала Тодоренко.
Кроме того, Регина предложила подписчикам поделиться своим опытом, как они совмещают работу и материнство. Это вызвало неоднозначную реакцию: одни восхищаются активностью молодой мамы, другие обвиняют в том, что ради денег и популярности она оставляет малыша на нянь. Сама Регина на негативные выпады не реагирует.
Напомним, РегинаТодоренко в октябре тайно вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова. 5 декабря у них родился первенец. На днях Влад впервые показал малыша, опубликовав видео из машины, где в люльке спит сын.
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