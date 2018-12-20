Украина

«Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За життя» и БПП лидируют в рейтингах

«Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За життя» и «Блок Петра Порошенко» возглавили рейтинг партий, которые получают наибольшую поддержку среди украинцев. Данные социсследования обнародованы на пресс-конференции в Киеве. Замер электоральных предпочтений проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз».

Социологи выяснили, что 25% определившихся избирателей, которые намерены голосовать, на следующих парламентских выборах планируют проголосовать за партию «Батькивщина». «Оппозиционную платформу — За життя» готовы поддержать 13,5% респондентов. У «Блока Петра Порошенко» — 13,3% поддержки. За «Гражданскую позицию» могут проголосовать 12,9% опрошенных. Радикальная партия Олега Ляшко набирает 9,9% голосов. «Самопомич» — 5%.

По словам руководителя аналитической группы «Социопрогноз» Михаила Пересунько, 36% опрошенных украинцев точно намерены голосовать на парламентских выборах, еще 40% ответили, что, скорее всего, будут голосовать на выборах в Верховную Раду.

Пересунько отметил, что электоральная активность украинцев на предстоящих президентских выборах также находится на достаточно высоком уровне. Так, 45% опрошенных ответили, что пойдут на президентские выборы, 33% сказали, что, скорее всего, пойдут. Точно не пойдут 11% респондентов.

Среди определившихся избирателей, которые намерены голосовать на выборах президента, Юлию Тимошенко готовы поддержать 24,5% респондентов. За Петра Порошенко планируют проголосовать 13,1% опрошенных. Столько же избирателей готовы отдать голоса за Юрия Бойко. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 12,7% определившихся респондентов. За ним следует Олег Ляшко, у которого 10,8% поддержки. За мэра Львова Андрея Садового готовы отдать голоса 6,4% определившихся избирателей. У других потенциальных кандидатов в президенты поддержка не превышает 3%.

Опрос методом интервью был проведен с 7 по 18 декабря 2018 года в 24 областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего было опрошено 2022 респондента. Статистическая погрешность выборки колеблется от 1,36 до 2,24 процента.

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