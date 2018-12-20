- 17:40 Еще один сотрудник Генпрокуратуры стал жертвой воров в киевском метро
- 17:26 Во Франции умер один из лидеров "желтых жилетов"
- 17:19 Фальшивая вакцинация: почему в Украине умирают от кори привитые дети
- 17:16 Полиция обезвредила группу неизвестных, прорвавшуюся в здание НАПК
- 17:07 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской спринт этапа Кубка мира в Нове-Место
- 17:04 Держись, герой: в сети поддержали украинского моряка, который встретил в российском плену день рождения
- 16:45 9 миллионов в окно: Луценко сообщил о поимке важных взяточников
- 16:43 Проговорился: в Украине обратили внимание на важные слова Путина о Донбассе
- 16:31 Бросил на морозе умирать: вынесен приговор насильнику 11-летней девочки
- 16:25 Украинский журнал Vogue впервые возглавил мужчина
«Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За життя» и БПП лидируют в рейтингах
«Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За життя» и «Блок Петра Порошенко» возглавили рейтинг партий, которые получают наибольшую поддержку среди украинцев. Данные социсследования обнародованы на пресс-конференции в Киеве. Замер электоральных предпочтений проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз».
Социологи выяснили, что 25% определившихся избирателей, которые намерены голосовать, на следующих парламентских выборах планируют проголосовать за партию «Батькивщина». «Оппозиционную платформу — За життя» готовы поддержать 13,5% респондентов. У «Блока Петра Порошенко» — 13,3% поддержки. За «Гражданскую позицию» могут проголосовать 12,9% опрошенных. Радикальная партия Олега Ляшко набирает 9,9% голосов. «Самопомич» — 5%.
По словам руководителя аналитической группы «Социопрогноз» Михаила Пересунько, 36% опрошенных украинцев точно намерены голосовать на парламентских выборах, еще 40% ответили, что, скорее всего, будут голосовать на выборах в Верховную Раду.
Пересунько отметил, что электоральная активность украинцев на предстоящих президентских выборах также находится на достаточно высоком уровне. Так, 45% опрошенных ответили, что пойдут на президентские выборы, 33% сказали, что, скорее всего, пойдут. Точно не пойдут 11% респондентов.
Среди определившихся избирателей, которые намерены голосовать на выборах президента, Юлию Тимошенко готовы поддержать 24,5% респондентов. За Петра Порошенко планируют проголосовать 13,1% опрошенных. Столько же избирателей готовы отдать голоса за Юрия Бойко. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 12,7% определившихся респондентов. За ним следует Олег Ляшко, у которого 10,8% поддержки. За мэра Львова Андрея Садового готовы отдать голоса 6,4% определившихся избирателей. У других потенциальных кандидатов в президенты поддержка не превышает 3%.
Опрос методом интервью был проведен с 7 по 18 декабря 2018 года в 24 областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего было опрошено 2022 респондента. Статистическая погрешность выборки колеблется от 1,36 до 2,24 процента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 756 мм