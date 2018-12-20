Украина

На админгранице с Крымом может появиться подразделение фискалов

На административной границе с оккупированным Крымом представительство президента Украины в Крыму предлагает разместить подразделение «Фантом» Государственной фискальной службы Украины вместо таможни. Об этом заявил первый заместитель главы представительства Изет Гданов, отметив, что ведомство подготовило проект документа и направило его на рассмотрение тпрезидента.

Напомним, ранее Нацполиция Украины анонсировала появление на границе с Крымом «интеллектуальных блокпостов», ц елью которых является выявление террористов и лиц, едущих в Украину для совершения преступлений.

В связи с аннексией полуострова представительство выступает за отмену закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым». Если этот закон будет отменен, на административной границе должны ликвидировать таможню.

Но для того, чтобы контролировать товарооборот на админгранице с полуостровом, ведомство предлагает разместить там Государственную фискальную службу.

Согласно положениям о свободной экономической зоне (СЭЗ), которые действуют с 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы, а зарегистрированные здесь физические и юридические лица считаются нерезидентами. Срок действия СЭЗ — 10 лет. Некоторые политики, эксперты и правозащитники выражали сомнения в целесообразности закона на территории, которую Украина де-факто не контролирует.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически — настоящая граница. В Херсонской области работают три контрольных пункта въезда / выезда: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

18 января 2018 года Верховная Рада Украины изъяла из законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» пункт об отмене закона о свободной экономической зоне «Крым».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина намерена обустроить два пропускных пункта на административной границе с аннексированным Россией Крымом , так как существующие контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на админигранице не отвечают элементарным требованиям ни с точки зрения следующих через КПВВ граждан, ни с точки зрения сотрудников ГФС, СБУ и Госпогранслужбы.

Также сообщалось, что в Херсонской области на пунктах пропуска в аннексированный Крым введен режим ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации.

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