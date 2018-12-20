Общество

В Киеве на два года ввели запрет на обрезку деревьев

В столице запретили в течение двух лет проводить омолаживающую обрезку деревьев. Такое решение утвердил Киевсовет. Ранее сообщалось, что столичные депутаты поддержали решение о переименовании улицы в Соломенском районе в честь генерала Воробьева.

При этом запрет на кронирование не распространяется на «аварийные», то есть, потенциально опасные ветки или части стволов деревьев. Также под мораторий не попадает санитарная и формирующая обрезка деревьев и удаление с крон омелы.

Таким образом в Киевсовете решили бороться с неэффективной и бесконтрольной омолаживающей обрезкой, которая может привести к почти полному уничтожению листьев и гибели дерева.

Теперь Управление экологии и природных ресурсов должно организовать рабочую группу для разработки проекта решения о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутаты Киевского горсовета учредили праздник День соседа. Он будет отмечаться ежегодно в третью субботу мая.

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