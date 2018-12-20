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В Киеве мужчина свалился в Днепр с моста метро (фото, видео)
В Киеве с моста метро в Днепр свалился мужчина. Он упал в воду возле второй опоры, как раз там, где не было льда. Ранее сообщалось, что в Украину отправились первые вертолеты Airbus для полиции и спасателей.
Как сообщают в киевском главке ГосЧС, на место происшествия прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда. При помощи специального оборудования пострадавшего достали из воды и передали медикам.
О причинах чрезвычайного происшествия ничего не сообщается.
#Київ: працівники #ДСНС врятували чоловіка, який впав у річку з мосту Метро. Його передали працівникам медичної служби— МВС України (@MVS_UA) 20 декабря 2018 г.
Усі обставини події встановлюють правоохоронні органи https://t.co/dcQDYdA00w pic.twitter.com/JwHHH9eq71
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве спасателям удалось эвакуировать из загоревшейся коммуналки парня с инвалидностью и двух собак.
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