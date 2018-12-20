Имеют право: Путин публично защитил наемников Вагнера (видео)

Мир

Хозяин Кремля Владимир Путин не опроверг информацию о деятельности наемников частной военной компании Вагнера в украинском Донбассе. Он заявил, что главное, чтобы наемники не нарушали законы РФ.

«Если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. По поводу присутствия за границей — если они не нарушают российский закон, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — отметил Путин на итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, как он относится к деятельности ЧВК Вагнера и других ЧВК на Донбассе, в Сирии и в других странах.

Президент РФ добавил, что если запретить «охранную деятельность», то будет много петиций с требованием защитить этот бизнес, поскольку в этой сфере работает более 1 млн человек.

Путин опроверг сообщения СМИ о том, что руководит деятельностью ЧВК Вагнера приближенный к нему бизнесмен, так называемый «повар» Евгений Пригожин.

«Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны в разных званиях, других поваров у меня нет», — сказал Путин.

В Службе безопасности Украины отреагировали на слова Путина и заявили, что наемники Вагнера в последнее время активизировали свою деятельность в Африке и причастны к убийству трех российских журналистов, которые проводили там расследование по заданию «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль интересовались деятельностью российских наемников в республике. Они попали в ловушку и были убиты. Многие коллеги погибших уверены, что расправу учинили вагнеровцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пригожин проявляет в последнее время повышенную активность в Африке. Журналисты Bloomberg Генри Мейер, Илья Архипов и Айна Рахагалала утверждают, что Кремль интересуют не отдельно взятые африканские страны, а вся Африка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter