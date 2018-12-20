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- 16:25 Украинский журнал Vogue впервые возглавил мужчина
Украинский журнал Vogue впервые возглавил мужчина
Главным редактором украинской версии Vogue после скандала с плагиатом и последующего увольнения Ольги Сушко, впервые стал мужчина. Популярный женский глянец возглавил Филипп Власов, который ранее руководил отделом моды Vogue UA, а в последнее время работал креативным директором в одной из украинских компаний.
Филипп родом из Севастополя. По его словам, в моду попал случайно. Его карьера начиналась в Москве в качестве ассистента редактора. Ради этой должности 24-летний тогда Власов бросил учебу в колледже в Норвегии, где изучал маркетинг.
«Большая честь — вернуться в проект в новом качестве и продолжить работать с командой действительно сверхспособных людей, с таким изяществом ломающих модные стереотипы и добивающихся, казалось бы, невозможного», — сказал Филипп Власов о своем назначении.
Он стал первым мужчиной-главным редактором Vogue в Украине и — вторым в мире. В 2017 году британский глянец возглавил Эдвард Эннинфул.
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале вокруг Vogue в Украине. Тогда редактора Ольгу Сушко уличили в плагиате — она позаимствовала колонку своей российской коллеги и выдала за свою. Впоследствии Сушко была уволена.
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