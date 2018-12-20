Происшествия

9 миллионов в окно: Луценко сообщил о поимке важных взяточников (фото)

Правоохранители задержали двоих должностных лиц «Укргаздобычи» на взятке. Один из них попытался выбросить в окно 9 миллионов гривен. Ранее сообщалось, что под Одессой на крупной взятке поймали военкома, который вымогал шесть тысяч долларов от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, подлежащих мобилизации как резервисты в условиях военного положения.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, при получении 9 миллионов гривен задержали начальника механико-энергетического департамента «Укргаздобычи» В. Микитина и директора по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко.

«На моей каденции осужден 2637 коррупционеров. Все они — чиновники категории Б. Большая рыба категории А — исключительная подследственность САП и НАБУ. Устал это объяснять. Поэтому в последнее время помогаем коллегам», — сообщил Юрий Луценко на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, должностные лица «Укргаздобычи» наладили схему получения 10% отката за госзаказ. Правоохранители зафиксировали, что за сентябрь — декабрь текущего года чиновники получили 16 млн 840 тыс гривен.

«При получении очередного транша в 9 млн гривен злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия. Подаренный чиновнику „Ленд Крузер“ тоже учтем», — сообщает Юрий Луценко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Приморский районный суд Одессы отправил за решетку на шесть лет врио директора департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной администрации. Ее осудили за получение взятки на общую сумму 1,45 млн гривен.

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